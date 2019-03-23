"Нацкорпус" передал президенту свои требования

Фото: митинг "Нацкорпуса" (пресс-служба)

"Нацкорпус" требует привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала

Сегодня, 23 марта, в Киеве состоялся очередной протест "Национального корпуса", в ходе которого митингующие обратились к президенту и другим представителям действующей власти с требованием привлечь к ответственности фигурантов коррупционного скандала в "Укроборонпроме". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы политической партии.

По словам организаторов акции, сегодня впервые со дня обнародования скандальной информации о масштабных хищениях в "Укроборонпроме" власть услышала людей и пошла им навстречу.

Как сообщили в политсиле, к Администрации президента сегодня пропустили делегацию митингующих, которые передали главе государства свои требования о немедленном задержании всех причастных к разворовыванию оборонного бюджета страны. Саму делегацию при этом возглавили ветераны АТО с тяжелыми ранениями и увечьями, а также родители погибших бойцов.

"Вероятно, их участие в акции стало одной из основных причин того, что сегодняшний митинг прошел без физических столкновений и особой агрессии со стороны правоохранительных органов", - считают в "Нацкорпусе".

Требования были переданы президенту через новоназначенного заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, которого, по мнению активистов, власть использует для "отбеливания" своей репутации.

Комментируя сегодняшний протест, лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что впредь он и его сторонники продолжат следить за событиями вокруг "Укроборонпрома" и добьются справедливого наказания для всех виновных.

"За месяц так никого и не арестовали, ни одного из виновных. Это доказывает причастность Порошенко к коррупционным схемам в "Укроборонпроме", но мы продолжим бороться и добьемся справедливости", – отметил Билецкий.

Сегодняшняя акция "Национального корпуса" в Киеве прошла спокойно, хотя активисты пришли к Администрации президента с черными похоронными венками, которые символизировали "кровавую" коррупцию в армии. По данным "Нацкорпуса", всего на митинге сегодня присутствовало свыше 10 тыс. человек, среди которых были ветераны полка "Днепр", батальона "Айдар" и ряда других подразделений.

По словам организаторов акции, присутствие на митинге людей без определенного места жительства было проплаченным.

"Таким образом власть якобы пыталась дискредитировать "Национальный корпус" и само мероприятие", - считают в политсиле.