В Одессе женщину с ребенком избил ногами фанат "русского мира": все подробности

Женщину с ребенком избил сторонник русского мира в Одессе (фото: коллаж РБК-Украина)

Мужчине не понравилось высказывание женщины, и он ее избил в парке

Женщину с ребенком избил мужчина, который пропагандировал сепаратизм и восхвалял "русский мир". Инцидент произошел в одесском парке имени Горького. Об этом пострадавшая Наталья Савичева написала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, она вечером пошла гулять вместе со своей дочкой в парк. Когда она присела на скамейку, то услышала разговор мужчины и женщины. Этот мужчина не раз называл себя "сепаром", а украинских воинов - наемниками, которые воюют за 8000 грн и 2 га земли.

Женщина не выдержала и сделала им замечание. Она сказала, что благодаря тем ребятам, которые воюют и гибнут, они могут сидеть в парке под мирным небом.

Фото заявления (facebook.com)

После этого мужчина заявил, что туда им и дорога и оскорбил женщину. Он накинулся на нее с кулаками, вытащил за ногу со скамейки и начал бить ее ногами, когда она лежала на полу.

Она вызвала полицию, а охрана парка - группу быстрого реагирования, которые приехали раньше полиции. Мужчину задержали и обыскали. Оказалось, что у него с собой был нож.

Сделать фото или снять мужчину на видео ей запретили, а после написания заявления указали на дверь.

"Так вот мы хороним своих лучших сынов, молодые женщины становятся вдовами, а дети сиротами для того, чтобы жил такой вот биомусор. Сейчас у меня много вопросов, но очень мало объяснений происходящего", - отметила Наталья.

Она также рассказала, что сняла побои, и ждет видео с камер наблюдения.

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