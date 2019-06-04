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В Одесі жінку з дитиною побив ногами фанат "русского мира": усі подробиці

STYLERЖиття    04.06.2019 - 16:34
В Одесі жінку з дитиною побив ногами фанат "русского мира": усі подробиці
Жінку з дитиною побив прихильник русского мира в Одесі (фото: колаж РБК-Україна)

Чоловікові не сподобалося висловлювання жінки, і він її побив в парку

Жінку з дитиною побив чоловік, який пропагував сепаратизм і вихваляв "русский мир". Інцидент стався в одеському парку імені Горького. Про це постраждала Наталія Савічева написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами жінки, вона ввечері пішла гуляти разом зі своєю донькою в парк. Коли вона присіла на лавку, то почула розмову чоловіка і жінки. Цей чоловік не раз називав себе "сепаром", а українських воїнів - найомниками, які воюють за 8000 грн та 2 га землі.

Жінка не витримала і зробила їм зауваження. Вона сказала, що завдяки тим хлопцям, які воюють і гинуть, вони можуть сидіти в парку під мирним небом.

В Одесі жінку з дитиною побив ногами фанат &quot;русского мира&quot;: усі подробиціВ Одесі жінку з дитиною побив ногами фанат &quot;русского мира&quot;: усі подробиці

Фото заяви (facebook.com)

Після цього чоловік заявив, що туди їм і дорога і образив жінку. Він накинувся на неї з кулаками, витягнув ногу з лавки і почав бити її ногами, коли вона лежала на підлозі.

Вона викликала поліцію, а охорона парку - групу швидкого реагування, які приїхали раніше поліції. Чоловіка затримали і обшукали. Виявилося, що у нього з собою був ніж.

Зробити фото або зняти чоловіка на відео їй заборонили, а після написання заяви вказали на двері.

"Так ось ми ховаємо своїх кращих синів, молоді жінки стають вдовами, а діти сиротами для того, щоб жив такий ось біомусор. Зараз у мене багато питань, але дуже мало пояснень того, що відбувається", - зазначила Наталя.

Вона також розповіла, що зняла побої, і чекає відео з камер спостереження.

Нагадаємо, що в спецшколі Умані побили "особливу" дитину, яка не розмовляє.

Раніше повідомлялося про те, що в Кам'янському Дніпропетровської області натовп дівчаток по-звірячому побив подругу.

 

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