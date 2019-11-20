В Одессе заметили дорогущее авто "копов": оно стоит миллионы (видео)

Авто полиции в Одессе (facebook.com/policecontrolukraine)

В Одессе люди обратили внимание на очень дорогое авто

В Одессе заметили автомобиль Porsche Panamera, на котором должны ездить полицейские. Стоимость такой машины достигает 3,2 миллионов гривен. Об этом написали на странице Facebook в паблике Зупинилося.

На Porsche Panamera 4E Hybrid Sport-Turismo красные транзитные номера, то есть только поступил в распоряжение полиции. Автомобиль раскрашен в ливрею патрульной полиции и имеет номер 0007.

Скриншот поста (stupka777)

Как оказалось, этот автомобиль просто снимают в сериале. В начале об этом написали в комментариях к видео, а потом свой ответ дали Police Control Ukraine.

"Оказалось машину взяли для съемок комедии "Нереальный КОПець", которую сейчас снимают на Одесской киностудии. Сюжет в том, что якобы герой мажор возвращается из Америки в Украину, где его отправляют служить в полицию", - сообщили Police Control Ukraine в соцсети.

А ви кажете нічого в Україні не покращується ;) Опубліковано ЗупиниЛося Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Премьера фильма с участием шикарного авто запланирована на осень 2020 года.