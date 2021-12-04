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В Одессе заблудился маленький мальчик, который пошел искать маму (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессе заблудился 7-летний мальчик, который пошел искать маму вечером. Домой ребенка уже вернули патрульные.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Так, около 22.00, во время оформления ДТП на углу улиц Осипова-Троицкая, патрульные заметили мальчика, который был без присмотра взрослых.

Впоследствии правоохранители выяснили, что его зовут Михаил, ему 7 лет, он гулял с бабушкой и загрустил за мамой. Поэтому мальчик пошел ее искать и заблудился.

Впоследствии стало известно, что Мишу уже разыскивает бабушка. Инспекторы отвезли его домой.

"Уважаемые родители, если вы имеете малолетних детей, никогда не оставляйте их без присмотра. Ведь вы отвечаете за их жизнь и здоровье!", - сообщили патрульные.

В Одессе потерялся 7-летний мальчик (t.me/od_patrolpolice)

Ранее мы сообщали, что во Львове малыш заблокировался в мамином авто вместе с ключами.

Также мы писали, что в Черкассах горе-мать уснула на новорожденном.

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полиция