В Одессе в университете во время лекции начал разрушаться корпус: фото инцидента

Обвал произошел в аудитории №43 на первом этаже. Вероятной причиной считают работу вибрационной техники. В частности, ее используют во время реконструкции пешеходного участка улицы Дворянская.

На фото можно увидеть, что на подоконник упали довольно большие куски стены, но к счастью, никто не пострадал.

Также студенты жалуются, что помещение до сих пор не отапливается. Столбик термометра в аудиториях показывает 15 градусов.

В Одесском университете имени Мечникова обвалилась штукатурка (t.me/dumskaya)