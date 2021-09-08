В Одесі на відео потрапило "виховання" маленької дитини: тато і мама били по черзі

В Одесі горе-батьки вирішили повиховувати маленького сина жорсткими методами, але їм не вдалося це приховати. Знущання над малюком потрапило на відео прихованих камер і було злито в мережу.

Про це повідомляє Telegram-канал Одеса сейчас.

Відомо, що інцидент стався в житловому масиві "Райдужний" 4 вересня. Дитині, з якою жорстоко поводилися батьки, всього 1,8 років.

Спочатку перед входом в будинок "виховною роботою" займався батько, він тримав хлопчика за руки, щось йому кричав, смикав і бив. Після того як сімейство зайшло в ліфт, прийшла черга матері, яка прямо там продовжила бити хлопчика.

Скріншот

Відео можна подивитися по посиланням, обережно воно містить сцени насильства.

У місцевих ЗМІ повідомляється, що інформація була передана службі у справах дітей Таїровської ОТГ. Представники служби вже відреагували на подію.

Крім того, вже написано заяву в поліцію за фактом жорстокого поводження з дитиною.