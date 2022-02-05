В Одессе таксист удивил пассажирку своим занятием во время движения: момент попал на видео

В Одессе таксист удивил пассажирку своим поведением. В частности, во время движения он успевал управлять автомобилем, разговаривать, слушать музыку и наблюдать за несколькими телефонами и планшетом.

В комментариях пользователи отмечают, что такое поведение недопустимо. К тому же пишут, что таксист "может претендовать на премию Дарвина".

На кадрах видно, что мужчина одновременно умудряется следить за дорогой, общаться с пассажиркой и при этом смотреть в пять смартфонов и планшет.

"Одесский таксист может посоревноваться в многозадачности с Юлием Цезарем", - говорится под видео.

Так, таксиста удалось снять на телефон пассажирке, которая сидела на заднем сиденье в салоне.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист опоил пассажирку кофе с "сюрпризом" и оставил без сознания на морозе. Девушку на улице нашла соседка. Выяснилось, что в кофе было психотропное вещество.

Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра.