UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одессе таксист удивил пассажирку своим занятием во время движения: момент попал на видео

Автор: Татьяна Самарук

В Одессе таксист удивил пассажирку своим поведением. В частности, во время движения он успевал управлять автомобилем, разговаривать, слушать музыку и наблюдать за несколькими телефонами и планшетом.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "7 канал Одесса".

Так, таксиста удалось снять на телефон пассажирке, которая сидела на заднем сиденье в салоне.

"Одесский таксист может посоревноваться в многозадачности с Юлием Цезарем", - говорится под видео.

На кадрах видно, что мужчина одновременно умудряется следить за дорогой, общаться с пассажиркой и при этом смотреть в пять смартфонов и планшет.

Отмечается, что путешествовать с таким таксистом опасно.

В комментариях пользователи отмечают, что такое поведение недопустимо. К тому же пишут, что таксист "может претендовать на премию Дарвина".

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист опоил пассажирку кофе с "сюрпризом" и оставил без сознания на морозе. Девушку на улице нашла соседка. Выяснилось, что в кофе было психотропное вещество.

Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра.

Читайте РБК-Украина в Google News
такси