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В Одессе таксист удивил пассажирку своим занятием во время движения: момент попал на видео

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Одесса, Суббота 05 февраля 2022 14:45
В Одессе таксист удивил пассажирку своим занятием во время движения: момент попал на видео Одесский таксист шокировал своим поведением (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе таксист удивил пассажирку своим поведением. В частности, во время движения он успевал управлять автомобилем, разговаривать, слушать музыку и наблюдать за несколькими телефонами и планшетом.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "7 канал Одесса".

Так, таксиста удалось снять на телефон пассажирке, которая сидела на заднем сиденье в салоне.

"Одесский таксист может посоревноваться в многозадачности с Юлием Цезарем", - говорится под видео.

На кадрах видно, что мужчина одновременно умудряется следить за дорогой, общаться с пассажиркой и при этом смотреть в пять смартфонов и планшет.

Отмечается, что путешествовать с таким таксистом опасно.

В комментариях пользователи отмечают, что такое поведение недопустимо. К тому же пишут, что таксист "может претендовать на премию Дарвина".

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист опоил пассажирку кофе с "сюрпризом" и оставил без сознания на морозе. Девушку на улице нашла соседка. Выяснилось, что в кофе было психотропное вещество.

Также мы писали, что таксист взял с женщины 10 тысяч долларов за поездку на полтора километра.

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