В Одесі таксист здивував пасажирку своїм заняттям під час руху: момент потрапив на відео

В Одесі таксист вразив пасажирку своєю поведінкою. Зокрема, під час руху він встигав керувати автомобілем, розмовляти, слухати музику та спостерігати за кількома телефонами та планшетом.

Так, таксиста вдалося зняти на телефон пасажирці, яка сиділа на задньому сидінні в салоні.

"Одеський таксист може позмагатися у багатозадачності з Юлієм Цезарем", - йдеться під відео.

На кадрах видно, що чоловік одночасно примудряється стежити за дорогою, спілкуватися з пасажиркою і при цьому дивитися в п'ять смартфонів і планшет.

Зазначається, що подорожувати із таким таксистом небезпечно.

У коментарях користувачі зазначають, що така поведінка неприпустима. До того ж пишуть, що таксист "може претендувати на премію Дарвіна".