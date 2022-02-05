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В Одесі таксист здивував пасажирку своїм заняттям під час руху: момент потрапив на відео

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Одеса, Субота 05 лютого 2022 14:45
В Одесі таксист здивував пасажирку своїм заняттям під час руху: момент потрапив на відео Одеський таксист шокував своєю поведінкою (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі таксист вразив пасажирку своєю поведінкою. Зокрема, під час руху він встигав керувати автомобілем, розмовляти, слухати музику та спостерігати за кількома телефонами та планшетом.

Відео інциденту опублікували у Telegram-каналі "7 канал Одесса".

Так, таксиста вдалося зняти на телефон пасажирці, яка сиділа на задньому сидінні в салоні.

"Одеський таксист може позмагатися у багатозадачності з Юлієм Цезарем", - йдеться під відео.

На кадрах видно, що чоловік одночасно примудряється стежити за дорогою, спілкуватися з пасажиркою і при цьому дивитися в п'ять смартфонів і планшет.

Зазначається, що подорожувати із таким таксистом небезпечно.

У коментарях користувачі зазначають, що така поведінка неприпустима. До того ж пишуть, що таксист "може претендувати на премію Дарвіна".

Раніше ми повідомляли, що у Києві таксист опоїв пасажирку кавою з "сюрпризом" і залишив без свідомості на морозі. Дівчину на вулиці знайшла сусідка. З'ясувалося, що у каві була психотропна речовина.

Також ми писали, що таксист взяв з жінки 10 тисяч доларів за поїздку на півтора кілометра.

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