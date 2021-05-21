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В Одессе таксист сцепился с пассажиром: видео эпичной драки

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Одесса, Пятница 21 мая 2021 12:22
В Одессе таксист сцепился с пассажиром: видео эпичной драки В Одессе подрались таксист и пассажир (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе произошла эпичная драка между таксистом и нетрезвым пассажиром. Как сообщают очевидцы, все случилось на улице Троицкой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Очевидцы рассказали, что драка произошла между таксистом и пассажиром, который должен был с ним ехать. О причинах конфликта ничего не сообщается.

На видео видно, что пассажира пытаются спасти от драки его друзья, однако он раз за разом нападает на вдвое большего мужчину. Во время схватки он снял с него футболку.

Интересно, что на драку не обращали внимание мимо проезжающие автомобили. Угомонил парня прохожий, когда тот в очередной раз упал на землю.

По информации издания, полиция пока никак не прокомментировала произошедший в Одессе инцидент.

В Одессе подрались таксист и пассажир

Как мы ранее писали, в Одессе водители двух служб такси устроили драку из-за пассажира, которого они не поделили.

Также мы сообщали, что в Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира, сейчас скандал получил продолжение. Стороны конфликта озвучили свои версии произошедшего.

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