В Одессе два таксиста устроили рукопашные разборки: причина вас удивит
В Одессе водители двух служб такси устроили драку из-за пассажира, которого они не поделили.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Вартові Еспресо".
Судя по ролику, мужчины устроили драку в рукопашном стиле. К счастью, серьезных травм никто не получил.
Также осталось неизвестным, кого же из водителей в конечном итоге выбрал пассажир.
"В Одессе двое мужчин не поделили клиента и устроили спарринг. К счастью, серьезных травм никто не получил. А вот с кем поехал пассажир - остается загадкой", - сказано в сообщении под видео.
В ролике можно увидеть, что вначале мужчины дрались руками, потом скатились на пол. Один начал душить другого.
В Одессе таксисты устроили жесткую драку
Как мы писали ранее, в Запорожье таксист Bolt отказался везти темнокожего пассажира, сейчас скандал получил продолжение. Стороны конфликта озвучили свои версии произошедшего.