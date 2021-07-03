В Одессе студенты оригинально отпраздновали выпускной: эффектное видео

Так, событие случилось в пятницу, 2 июля. На видео можно увидеть, как две группы студентов по очереди прыгали в море.

"А на Ланжероне сейчас Морская академия отмечает выпускной. Как водичка интересно?"- говорится под видео.

На кадрах видно, что одна из групп прыгала в Черное море по очереди, а другая – вместе, выстроившись в ряд и взявшись за руки. Это происходило под радостные крики и на глазах у множества свидетелей.

Как дальше студенты будут праздновать выпускной и как у них появилась такая идея – пока неизвестно.

В комментариях пользователи поздравляют выпускников и пишут, они уже моряки и так решили оригинально отпраздновать.