В Одессе спасли мужчину, который хотел выброситься с 9-го этажа: полицейские "задействовали" его мать

О происшествии правоохранителям сообщили жители дома. Они рассказали, что их сосед закрылся в квартире, кричит и зовет на помощь.

Также жильцы пытались открыть квартиру сами, но взломали замок. На месте инцидента полицейские увидели в открытом окне на 9-м этаже мужчину, который собирался прыгнуть вниз.

Отмечается, что инспекторы Андрей Заяц, Александр Котовский и Владимир Шкреметко разговаривали с мужчиной и уговаривать его не делать роковой шаг.

Со временем мужчина все-таки согласился спуститься с подоконника, но дверь не открывал. Поэтому полицейские обратились за помощью его матери, которая как раз приехала на место происшествия.

Впоследствии мужчину госпитализировали в больницу.