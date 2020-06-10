В Одессе рухнул жилой дом: жильцы месяц жаловались, но безрезультатно

В Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом, в результате чего повреждены четыре квартиры, в которых проживают 24 человека. Из-за ЧП пострадал мужчина, спасатели продолжают разбирать руины, а очевидцы рассказывают про пережитый ужас и о том, как еще месяц назад на балкон перестала нормально закрываться дверь.

Частичное обрушение дома №10 по улице Ясная (район Французского бульвара) произошло около 03:00 в среду, 10 июня. Рухнула правая часть фасада, пишет Думская.

Жильцы были эвакуированы, один мужчина травмирован - у него рваная рана ноги. По предварительной информации, под завалами никого нет.

Хотя в мэрии говорят, что дома в списке аварийных нет, здание довольно старое - построено в 1912-м и является памятником архитектуры местного значения под названием "дом Беляевой".

В Одессе обрушился жилой дом (фото: dumskaya.net)

Жильцы дома говорят, что не так давно там произошла утечка воды в квартире на втором этаже. Жильцы жаловались, но безрезультатно. Потом из-за перекоса на балконе перестала закрываться дверь.

"Слышим, дом трещит, еле успели выскочить с сыном с третьего этажа. Отец вышел из комнаты и из-за пыли не увидел, что пола нет. Упал вниз. Травма бедра, оборвало ногти с пальцев ноги. Он сейчас у друзей, вечером поедем на перевязку", - рассказала Людмила, невестка пострадавшего.

В Одессе обрушился жилой дом (фото: dumskaya.net)

И несмотря на возраст домов в районе, его активно застраивают многоэтажными ЖК. Так, в 2005-2008 годах рядом возвели высотный жилкомплекс "Марсель".

Но по предварительным выводам специалистов, причина обрушения комплексная. Свою роль сыграла и утечка воды, и нарушения, допущенные жильцами при ремонте квартир. Например, в одной из них обнаружена усиленная бетонная стяжка толщиной 20-25 см. Такое в старинных зданиях делать нельзя. Сам же дом довольно крепкий.

Отметим, что менее месяца назад в Одессе по улице Торговой обрушилась пятиэтажка. По информации от местных жителей, причиной обвала там могло стать строительство многофункционального центра.

Как мы писали ранее, Одессу полностью затопило ливнем - за один день выпала месячная норма осадков.