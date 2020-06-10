В Одесі обвалився житловий будинок: мешканці місяць скаржилися, але безрезультатно

В Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок, в результаті чого пошкоджено чотири квартири, в яких проживають 24 людини. Через НП постраждав чоловік, рятувальники продовжують розбирати руїни, а очевидці розповідають про пережитий жах і про те, як ще місяць тому на балкон перестали нормально зачинятися двері.

Часткове обвалення будинку №10 по вулиці Ясна (район Французького бульвару) відбулося близько 03:00 в середу, 10 червня. Звалилася права частина фасаду, пише Думская.

Мешканці були евакуйовані, один чоловік травмований - у нього рвана рана ноги. За попередньою інформацією, під завалами нікого немає.

Хоча у мерії кажуть, що будинку в списку аварійних нема, споруда досить стара - побудована в 1912-му, і є пам'яткою архітектури місцевого значення під назвою "будинок Біляєвої".

В Одесі обвалився житловий будинок (фото: dumskaya.net)

Мешканці будинку кажуть, що не так давно в там стався витік води у квартирі на другому поверсі. Мешканці скаржилися, але безрезультатно. Потім через перекос на балконі перестали зачинятися двері.

"Чуємо, будинок тріщить, ледве встигли вискочити з сином з третього поверху. Батько вийшов з кімнати і через пил не побачив, що підлоги немає. Впав вниз. Травма стегна, обірвало нігті з пальців ноги. Він зараз у друзів, ввечері поїдемо на перев'язку", - розповіла Людмила, невістка потерпілого.

В Одесі обвалився житловий будинок (фото: dumskaya.net)

І попри вік будинків в районі, його активно забудовують багатоповерховими ЖК. Так, у 2005-2008 роках поруч звели висотний житловий комплекс "Марсель".

Але за попередніми висновками фахівців, причина обвалення комплексна. Свою роль зіграв і витік води, і порушення, допущені мешканцями при ремонті квартир. Наприклад, в одній з них виявлено посилену бетонну стяжку товщиною 20-25 см. Таке в старовинних будівлях робити не можна. Сама ж споруда досить міцна.

Зауважимо, що менш як місяць тому в Одесі по вулиці Торговій обрушилася п'ятиповерхівка. За інформацією від місцевих жителів, причиною обвалу там могло стати будівництво багатофункціонального центру.

Як ми писали раніше, Одесу повністю затопило зливою - за один день випала місячна норма опадів.