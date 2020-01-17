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В Одессе пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского

STYLERЖизнь    17.01.2020 - 08:49
В Одессе пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского
В Одессе водитель избил полицейского (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе за избиение полицейского отправят под суд местного жителя

В Одессе водитель, которого остановили за вождение в нетрезвом виде, избил полицейского. Нарушитель был задержан и ему грозит кроме серьезного штрафа еще наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Как сообщает ТСН, 47-летнего жителя Одессы остановили патрульные полицейские за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель вел себя агрессивно и ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Во время медосмотра водитель обругал медиков, а потом набросился с кулаками на сотрудника полиции.

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. А, чтобы утихомирить дебошира, полицейским пришлось вызвать следственно-оперативную группу.

Суворовский отдел полиции Одессы проводит на данный момент расследование по факту избиения представителя правоохранительных органов. За вождение автомобиля в нетрезвом виде одесситу грозит большой штраф и лишение права управления транспортным средством на один год. А вот за избиение сотрудника полиции нарушителю вменяется ч.1 ст.345 Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишения свободы на тот же срок", - сообщили в полиции.

Нарушителя ждет суд, который определит справедливое наказание.

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