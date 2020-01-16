В метро Киева пенсионер напал на школьника: порвал книгу и разбил очки

В Киеве на детей напал пенсионер (Коллаж РБК-Украина)

Пенсионеру в метро не понравилось, что дети читают

В метро Киева пожилой мужчина напал на 9-летнего ребенка и сломал ему очки. Мужчине не понравилось, что ребенок в метро читает и он начал ему читать нотации. В результате он разорвал мальчику книгу, сломал очки, а от агрессивного человека детей защищал военнослужащий ВСУ.

Как рассказала тетя пострадавшего мальчика Татьяна Марущ, ее племянник ехал вместе с сестрой в вагоне метро. Он стоял возле двери и читал книгу, сестра сидела рядом. Неожиданно к детям начал приставать пожилой мужчина, который стал выговаривать мальчику, что не нужно ему читать, он и так слепой, и лучше бы занялся спортом.

"Малый вместе младшим братом занимается в детской студии ансамбля Павла Вирского. И нагрузка там не меньше, чем в спортивной секции. Но какое до этого дело дедку? Отобрал у ребенка книжку, толкнул малую, которая заступилась за брата. Никто в вагоне не заступился за детей. Когда мальчик 9 лет навернул рюкзаком дедушку за то, что тот толкнул сестру, какая-то тетечка начала верещать про малолетних преступников", - написала родственница пострадавшего ребенка.

Она добавила, что на следующей остановке зашел солдат – так его описали дети. Выяснилось, что это 42-летний боец ВСУ Георгий, у которого своих двое детей. А заслуженный пенсионер – бывший работник ВОХР. Вместе с военным они оказались в отделении полиции метрополитена.

Разбираться в конфликтной ситуации пришлось тете детей, так как родители по объективным причинам вынуждены были уехать в другой город.

"В результате: поломаны очки, порвана куртка, разорвана книжка. На дедушку составили админ протокол. Дети перепугались. И самой страшно, среди белого дня, в метро за детей никто не заступился, если бы не боец украинской армии", - рассказала Татьяна Марущ.