В Одессе пенсионер умер на лавочке в ожидании врачей: люди винят медиков "скорой"

В Одессе медиков обвинили в смерти пенсионера (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе пожилой мужчина умер на лавочке из-за того, что скорая помощь ехала почти 45 минут. 82-летнему мужчине стало плохо и прохожие несколько раз звонили медикам. Они приехали с опозданием и смогли лишь констатировать смерть мужчины. Люди уверены, что пенсионера можно было бы спасти.

Врачи скорой помощи утверждают, что от вызова по телефону до их приезда бригады прошло около 15 минут. Подробности скандала рассказали в сюжете ТСН.

Агент по недвижимости Надежда сообщила, что увидела на скамейке пенсионера, который присел отдохнуть. Но уже через несколько минут он начал заваливаться набок и вокруг него стала собираться толпа прохожих.

"Скорую" я вызвала, часы показывали 9:03. Я сказала, что человеку стало плохо, скорее всего — сердце, он потерял сознание. Мне сказали — хорошо, ждите, мы заказ приняли, к вам "скорая" приедет", - рассказала женщина.

Через полчаса пришла начальница Надежды, но "скорая" еще не приехала и тогда женщины позвонили в полицию.

"Позвонила на 102, в полиции сказали, что передадут заявку в" скорую ". Это было в 9:27. "Скорая" ехала 45 минут, это очень много, возможно, его можно было спасти", - добавила начальница Надежды.

Когда бригада медиков прибыла на место вызова, то мужчина уже был мертв. В скорой помощи показывают письмо вызова и утверждают, что система автоматически фиксирует время после вызова на 103.

"Был прием-передача бригаде в 15 минут и выезд в 15 минут. В течение 13 минут бригада была на месте. То есть никаких 45 минут, как вчера писали, не было", — рассказывает заместитель директора Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Виктория Медведь.

Она добавила, что бывали жалобы от людей, что они не могли дозвониться сразу или звонят и попадают в Киев. Как объяснила Виктория Медведь, это проблемы со связью, а не у них. Хотя соглашаются, что и 14 минут – слишком долго для приезда бригады. В городе машина должна приезжать в два раза быстрее, но из-за пандемии скорые перегружены почти в два раза работой.

В Одессе скорая ехала к пациенту 45 минут и пенсионер просто умер на лавочке

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