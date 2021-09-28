В Одессе патрульные спасли жизнь ребенка: мальчик умирал на руках

Как все произошло

В Одессе к патрульным подбежал отец маленького мальчика и попросил о помощи. Дело в том, что он из-за заторов не мог проехать со своим сыном в больницу. Мальчику было очень плохо и он задыхался. Когда отчаявшийся мужчина увидел полицейских, он бросился к ним с просьбой.

"Я кричал в панике. Говорю: "Помогите, у меня ребенок умирает в машине. Сопроводите нас в больницу", - вспоминает события мужчина.

Герои-полицейские

Полицейская машина быстро подхватила отца с ребенком и помчала в больницу. Там один из копов схватил ребенка на руки и побежал за помощью. Через несколько минут медики реанимировали мальчика. По их словам, отсчет шел на минуты, а патрульные спасли ему жизнь.

"Состояние было действительно тяжелое. Ему была срочно нужна помощь. Он нуждался в срочной госпитализации", - рассказал руководитель реанимационного отделения Владимир Босенко.

Мама ребенка сообщила, что сейчас ее сын в порядке и уже играет с игрушками. Врачи не выяснили, что же именно произошло с ребенком.

"Ребенок умирал на руках. Выехав на Балковскую, не было возможности проехать. Мы сигналили и кричали из окна. Просили, чтобы пропустили, потому что ребенок переставал дышать в машине", - рассказал мать мальчика Татьяна Копуткова.

Родители очень благодарны полицейским, которые спасли жизнь их сына, доставив вовремя к медикам. Малыш пробудет в больнице несколько дней для четкой постановки диагноза.