В Одесі патрульні врятували життя дитини: хлопчик помирав на руках
В Одесі медики врятували життя дитини, завдяки допомозі небайдужих патрульних.
Про це повідомляє ТСН.
Як все сталося
В Одесі до патрульних підбіг батько маленького хлопчика і попросив про допомогу. Річ у тому, що він через затори не міг проїхати зі своїм сином до лікарні. Хлопчикові було дуже погано і він задихався. Коли зневірений чоловік побачив поліцейських, він кинувся до них з проханням.
"Я кричав у паніці. Кажу: "Допоможіть, у мене дитина вмирає в машині. Супроводьте нас до лікарні", - згадує події чоловік.
Герої-поліцейські
Поліцейська машина швидко підхопила батька з дитиною і помчала в лікарню. Там один з копів схопив дитину на руки й побіг за допомогою. Через кілька хвилин медики реанімували хлопчика. За їхніми словами, відлік йшов на хвилини, а патрульні врятували йому життя.
"Стан був дійсно важкий. Йому була терміново потрібна допомога. Він потребував термінової госпіталізації", - розповів керівник реанімаційного відділення Володимир Босенко.
Мама дитини повідомила, що зараз її син в порядку і вже грає з іграшками. Лікарі не з'ясували, що ж саме сталося з дитиною.
"Дитина вмирала на руках. Виїхавши на Балківську, не було можливості проїхати. Ми сигналили і кричали з вікна. Просили, щоб пропустили, тому що дитина переставала дихати в машині", - розповів мати хлопчика Тетяна Копуткова.
Батьки дуже вдячні поліцейським, які врятували життя їхнього сина, доставивши вчасно до медиків. Малюк пробуде в лікарні кілька днів для чіткої постановки діагнозу.
Як ми раніше повідомляли, в Миколаєві "копи" допомогли врятувати життя дитини.