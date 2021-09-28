В Одесі патрульні врятували життя дитини: хлопчик помирав на руках

Як все сталося

В Одесі до патрульних підбіг батько маленького хлопчика і попросив про допомогу. Річ у тому, що він через затори не міг проїхати зі своїм сином до лікарні. Хлопчикові було дуже погано і він задихався. Коли зневірений чоловік побачив поліцейських, він кинувся до них з проханням.

"Я кричав у паніці. Кажу: "Допоможіть, у мене дитина вмирає в машині. Супроводьте нас до лікарні", - згадує події чоловік.

Герої-поліцейські

Поліцейська машина швидко підхопила батька з дитиною і помчала в лікарню. Там один з копів схопив дитину на руки й побіг за допомогою. Через кілька хвилин медики реанімували хлопчика. За їхніми словами, відлік йшов на хвилини, а патрульні врятували йому життя.

"Стан був дійсно важкий. Йому була терміново потрібна допомога. Він потребував термінової госпіталізації", - розповів керівник реанімаційного відділення Володимир Босенко.

Мама дитини повідомила, що зараз її син в порядку і вже грає з іграшками. Лікарі не з'ясували, що ж саме сталося з дитиною.

"Дитина вмирала на руках. Виїхавши на Балківську, не було можливості проїхати. Ми сигналили і кричали з вікна. Просили, щоб пропустили, тому що дитина переставала дихати в машині", - розповів мати хлопчика Тетяна Копуткова.

Батьки дуже вдячні поліцейським, які врятували життя їхнього сина, доставивши вчасно до медиків. Малюк пробуде в лікарні кілька днів для чіткої постановки діагнозу.