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В Одесі хлопці жорстоко побили дівчину: постраждалій пробили голову

Одеса, Понеділок 17 серпня 2020 12:59
В Одесі хлопці жорстоко побили дівчину: постраждалій пробили голову
В Одесі побили дівчину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі компанія молодиків побила дівчину

В Одесі в ніч на 17 серпня компанія молодиків побила дівчину. Мотив молодих людей не відомий. Як повідомляють в Telegram-каналі "Ху*вая Одеса", інцидент стався на вулиці Героїв Сталінграда, 30. Чотири хлопця почали у дворі знущатися над дівчиною.

За словами людей, дівчина кричала і просила припинити насильство Також жертва хотіла зателефонувати мамі, але у неї, судячи з усього, забрали телефон.

За повідомленнями очевидців ПП, хлопцям пригрозили поліцією і вони втекли. Двох вдалося затримати, а інші зникли з місця. Дівчина була знайома з кривдниками. Вона вирішила не чекати швидкої допомоги і з пробитою головою пішла додому.

Наголошується, що дівчина була в стані алкогольного сп'яніння, а її кривдники перебували під наркотиками. Всі обставини події уточнюються в поліції.

Як ми раніше писали, у Миколаєві з'явилися повідомлення про те, що під Інгульским мостом регулярно б'ють дівчат-підлітків. При цьому бійки влаштовує місцева 17-річна дівчина Лада.

Також ми повідомляли, що у Львівській області у селі Зимна вода сталася бійка між дівчатами. В мережі опублікували відео, на якому показано, як група дівчаток-підлітків накинулася на свою однолітку і жорстоко її побила.

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