В Одессе младенца с запиской оставили в "Окне жизни": что там написано
В Одессе в "Окно жизни" при городском роддоме №7 подбросили новорожденную девочку. Вместе с ребенком нашли записку.
Так, инцидент произошел 22 октября, пишет "Думская".
Что писало в записке
В записке, которая была возле ребенка шло о том, что девочка, по имени Виктория родилась еще 6 октября. Сотрудники роддома провели медицинский осмотр ребенка и установили, что она здоровая и хорошо себя чувствует.
Вес девочки – 3125 граммов, рост – 53 сантиметра. Впоследствии ребенка переведут в детскую больницу для дальнейшего обследования.
В Одессе в "Окно жизни" подбросили девочку с запиской (фото: dumskaya)
Мать ребенка не будут искать, ведь "Окна жизни" предусматривают анонимность и избавление от ответственности. Однако, у женщины есть два месяца, забрать ребенка, или ее отдадут на усыновление.
Кроме того, "Окно жизни" - специальный пункт, где женщина, которая хочет отказаться от новорожденного ребенка, анонимно может оставить своего ребенка.
Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили младенца в заброшенном здании, где мать ребенка была пьяна.
Также мы писали, что в Черниговской области девочка родила в 13 лет, а папе малыша всего 17.