В Одесі немовля з запискою залишили у "Вікні життя": що там написано

В Одесі у "Вікно життя" при міському пологовому будинку №7 підкинули новонароджену дівчинку. Разом з дитиною знайшли записку.

Що писало в записці

У записці, яка була біля дитини йшло про те, що дівчинка, на ім'я Вікторія народилася ще 6 жовтня. Співробітники пологового будинку провели медичний огляд дитини й встановили, що вона здорова і добре почувається.

Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Згодом дитину переведуть до дитячої лікарні для подальшого обстеження.

В Одесі у "Вікно життя" підкинули дівчинку з запискою (фото: dumskaya)

Матір дитини не шукатимуть, адже "Вікна життя" передбачають анонімність і позбавлення від відповідальності. Однак, у жінки є два місяці, що забрати дитину, або її віддадуть на усиновлення.