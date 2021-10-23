В Одесі немовля з запискою залишили у "Вікні життя": що там написано
В Одесі у "Вікно життя" при міському пологовому будинку №7 підкинули новонароджену дівчинку. Разом з дитиною знайшли записку.
Так, інцидент стався 22 жовтня, пише "Думська".
Що писало в записці
У записці, яка була біля дитини йшло про те, що дівчинка, на ім'я Вікторія народилася ще 6 жовтня. Співробітники пологового будинку провели медичний огляд дитини й встановили, що вона здорова і добре почувається.
Вага дівчинки – 3125 грамів, зріст – 53 сантиметри. Згодом дитину переведуть до дитячої лікарні для подальшого обстеження.
В Одесі у "Вікно життя" підкинули дівчинку з запискою (фото: dumskaya)
Матір дитини не шукатимуть, адже "Вікна життя" передбачають анонімність і позбавлення від відповідальності. Однак, у жінки є два місяці, що забрати дитину, або її віддадуть на усиновлення.
Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили немовля в покинутій будівлі, де мати дитини була п'яна.
Також ми писали, що у Чернігівській області дівчинка народила в 13 років, а татові малюка всього 17.