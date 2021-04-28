В Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке: внутри было восемь человек (видео)

Согласно сообщению, ЧП произошло в четвертом подъезде дома по улице Говорова, 10-Г утром 28 апреля.

"По прибытию на место вызова спасателей, установлено обрыв лифта с 1 этажа вниз лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-ти этажном жилом доме с паркингом", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели вскрыли кабину лифта, в которой находилось восемь мужчин возрастом от 20 до 30 лет.

"На месте происшествия работниками ШМД проводится осмотр состояния здоровья", - добавили спасатели.

Местные Telegram-каналы пишут, что "люди шли в паркинг и хромали".

Фото: В Одессе оборвался лифт в многоэтажном доме с паркингом (XYDESSA)

Видео: В Одессе в многоэтажке упал лифт