RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці: всередині було восьмеро людей (відео)

Автор: Світлана Мащенко

В Одесі в багатоповерхівці стався обрив ліфта. В цей час в кабіні перебувало вісім людей, всі вони, на щастя живі, медики "швидкої" перевіряють стан їх здоров'я.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Згідно з повідомленням, НП сталася в четвертому під'їзді будинку по вулиці Говорова, 10-Г вранці 28 квітня.

"По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено обрив ліфта з 1 поверху вниз ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-ти поверховому житловому будинку з паркінгом", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники розкрили кабіну ліфта, в якій знаходилося вісім чоловіків віком від 20 до 30 років.

"На місці події працівниками ШМД проводиться огляд стану здоров'я", - додали рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що "люди йшли в паркінг і кульгали".

Фото: в Одесі обірвався ліфт у багатоповерховому будинку з паркінгом (XYDESSA)

Відео: в Одесі в багатоповерхівці впав ліфт

Раніше повідомлялося, що у Києві обірвався ліфт в одному з гіпермаркетів, внаслідок чого загинула людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДСНСлифт