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В Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке: внутри было восемь человек (видео)

Новина українською → Одессе, Среда 28 апреля 2021 11:10
В Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке: внутри было восемь человек (видео) Коллаж РБК-Укриана: В Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе в многоэтажке произошел обрыв лифта. В это время в кабине находилось восемь человек, все они, к счастью живы, медики "скорой" проверяют состояние их здоровье.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, ЧП произошло в четвертом подъезде дома по улице Говорова, 10-Г утром 28 апреля.

"По прибытию на место вызова спасателей, установлено обрыв лифта с 1 этажа вниз лифтовой шахты (около 7 метров) в 10-ти этажном жилом доме с паркингом", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели вскрыли кабину лифта, в которой находилось восемь мужчин возрастом от 20 до 30 лет.

"На месте происшествия работниками ШМД проводится осмотр состояния здоровья", - добавили спасатели.

Местные Telegram-каналы пишут, что "люди шли в паркинг и хромали".

В Одессе обрушился лифт в 10-тиэтажке: внутри было восемь человек (видео)

Фото: В Одессе оборвался лифт в многоэтажном доме с паркингом (XYDESSA)

Видео: В Одессе в многоэтажке упал лифт

Ранее сообщалось, что в Киеве оборвался лифт в одном из гипермаркетов, в результате чего погиб человек.

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