В Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці: всередині було восьмеро людей (відео)

В Одесі в багатоповерхівці стався обрив ліфта. В цей час в кабіні перебувало вісім людей, всі вони, на щастя живі, медики "швидкої" перевіряють стан їх здоров'я.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Згідно з повідомленням, НП сталася в четвертому під'їзді будинку по вулиці Говорова, 10-Г вранці 28 квітня.

"По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено обрив ліфта з 1 поверху вниз ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-ти поверховому житловому будинку з паркінгом", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники розкрили кабіну ліфта, в якій знаходилося вісім чоловіків віком від 20 до 30 років.

"На місці події працівниками ШМД проводиться огляд стану здоров'я", - додали рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що "люди йшли в паркінг і кульгали".

Фото: в Одесі обірвався ліфт у багатоповерховому будинку з паркінгом (XYDESSA)

Відео: в Одесі в багатоповерхівці впав ліфт