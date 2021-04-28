ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці: всередині було восьмеро людей (відео)

Новость на русском → Одеса, Середа 28 квітня 2021 11:10
В Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці: всередині було восьмеро людей (відео) Колаж РБК-Укріана: в Одесі обрушився ліфт в 10-типоверхівці
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі в багатоповерхівці стався обрив ліфта. В цей час в кабіні перебувало вісім людей, всі вони, на щастя живі, медики "швидкої" перевіряють стан їх здоров'я.

Про це інформує прес-служба ДСНС.

Згідно з повідомленням, НП сталася в четвертому під'їзді будинку по вулиці Говорова, 10-Г вранці 28 квітня.

"По прибуттю на місце виклику рятувальників, встановлено обрив ліфта з 1 поверху вниз ліфтової шахти (близько 7 метрів) в 10-ти поверховому житловому будинку з паркінгом", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники розкрили кабіну ліфта, в якій знаходилося вісім чоловіків віком від 20 до 30 років.

"На місці події працівниками ШМД проводиться огляд стану здоров'я", - додали рятувальники.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що "люди йшли в паркінг і кульгали".

В Одесі обрушився ліфт у 10-типоверхівці: всередині було восьмеро людей (відео)

Фото: в Одесі обірвався ліфт у багатоповерховому будинку з паркінгом (XYDESSA)

Відео: в Одесі в багатоповерхівці впав ліфт

Раніше повідомлялося, що у Києві обірвався ліфт в одному з гіпермаркетів, внаслідок чого загинула людина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Події ДСНС лифт
LITE
Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
Свято 28 квітня: головні заборони і прикмети цього дня, хто іменинник