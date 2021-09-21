В Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полицию

В Одессе на вечном огне заметили голого мужчину, который сидел и грелся там. В частности, он также громко ругался на прохожих.

Так, инцидент произошел вчера, 20 сентября.

На место происшествия сразу направили сотрудников "Муниципальной стражи".

В частности, когда к памятнику Неизвестному матросу прибыли "муниципалы", они начали просить мужчину оттуда слезть. Однако он на просьбы реагировал агрессивно и лишь больше приближался к огню.

Поэтому пришлось вызывать полицейских. Обнаженный мужчина нецензурно ругался, как на прохожих, так и на полицейских.

Совместными усилиями они смогли уговорить злоумышленника спуститься. Затем его убедили одеться и провели к автомобилю скорой помощи.

Обнаженный мужчина грелся на вечном огне в Одессе (facebook.com/dmb.omr)