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В Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полицию

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Одесса, Вторник 21 сентября 2021 15:48
В Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полицию Обнаженный мужчина грелся на Вечном огне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе на вечном огне заметили голого мужчину, который сидел и грелся там. В частности, он также громко ругался на прохожих.

Об этом сообщает "Департамент муниципальной безопасности Одессы".

Так, инцидент произошел вчера, 20 сентября.

На место происшествия сразу направили сотрудников "Муниципальной стражи".

В частности, когда к памятнику Неизвестному матросу прибыли "муниципалы", они начали просить мужчину оттуда слезть. Однако он на просьбы реагировал агрессивно и лишь больше приближался к огню.

Поэтому пришлось вызывать полицейских. Обнаженный мужчина нецензурно ругался, как на прохожих, так и на полицейских.

Совместными усилиями они смогли уговорить злоумышленника спуститься. Затем его убедили одеться и провели к автомобилю скорой помощи.

В Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полициюВ Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полициюВ Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полициюВ Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полицию

Обнаженный мужчина грелся на вечном огне в Одессе (facebook.com/dmb.omr)

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице.

Также мы писали, что в Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке.

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