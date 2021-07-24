В Киеве обнаженный неадекват за рулем напал на женщину на улице: маньяка едва не "линчевали" (видео)

В Киеве обнаженный мужчина за рулем авто подъехал к женщине на улице около магазина и начал приставать - пытался силой затащить в машину, предлагал интим. Инцидент произошел на Троещине ночью на улице Богатырской.

Об этом 24 июля передает " Киев Оперативный " в Telegram-канале.

Ошеломленная женщина принялась кричать и звать на помощь, и вскоре подбежали неравнодушные люди. Однако нападавший все же смог отбросить женщину авто на пешеходную дорогу, и умчал.

"Мужчина открывает дверь, и он оказывается полностью обнаженный и в неадекватном состоянии. Силой пытается меня затащить внутрь, предлагая "прекрасно провести вечер, пососать". Я начинаю кричать на весь микрорайон и сбегаются люди в округе, которые откликнусь на мой ор", - описала инцидент пострадавшая.

Все вместе попытались задержать неадеквата, преградили ему дорогу, сорвали номерные знаки на его красном Dodge - "AA3452KM".

По словам киевлянки, на неоднократные звонки на "102" никто не отвечал, полицейские не перезванивали, и в итоге обращение не было зафиксировано, хотя к правоохранителям названивали с 00:10 до 02:00.

"Человек за рулем полностью неадекватен, возможно пьяный, под наркотиками или просто имеет психические расстройства. Я уверена, что это не первая такая ситуация с ним…" - рассказывает женщина, которая чуть не стала жертвой извращенца.

Также в сети опубликовано видео попытки "самосуда" над нападавшим.

Видео: в Киеве обнаженный мужчина в авто приставал к женщине на улице