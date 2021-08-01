В Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке: за ней наблюдали полицейские (видео)

В Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.

На видео видно, как девушка в темной белье, забравшись на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.

В частности, все это время за девушкой наблюдали трое мужчин в форме стражей порядка. По какой причине девушка это делала - не сообщается.

"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такое поведение недопустимо.