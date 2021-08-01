В Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке: за ней наблюдали полицейские (видео)
В Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.
Видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.
На видео видно, как девушка в темной белье, забравшись на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.
В частности, все это время за девушкой наблюдали трое мужчин в форме стражей порядка. По какой причине девушка это делала - не сообщается.
"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.
В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такое поведение недопустимо.
- Чья-то будущая мама;
- Какой ужас! Куда мир катится;
- И смешно и грешно;
- А полицейские просто стоят.
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