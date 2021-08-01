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В Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке: за ней наблюдали полицейские (видео)

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Киев, Воскресенье 01 августа 2021 19:01
В Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке: за ней наблюдали полицейские (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве обнаженная девушка танцевала на дорожном знаке
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве заметили почти обнаженную девушку на дорожном знаке, которая танцевала стриптиз.

Видео опубликовал Telegram-канал KIEVMAP.

На видео видно, как девушка в темной белье, забравшись на столб дорожного знака пешеходного перехода, покрутилась на нем, после чего спустилась и начала одеваться.

В частности, все это время за девушкой наблюдали трое мужчин в форме стражей порядка. По какой причине девушка это делала - не сообщается.

"Обычный день в центре", - говорится в подписи к видео.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что такое поведение недопустимо.

  • Чья-то будущая мама;
  • Какой ужас! Куда мир катится;
  • И смешно и грешно;
  • А полицейские просто стоят.

Ранее мы сообщали, что в Киеве водитель мусоровоза поиздевался над "героем парковки". Водитель легковушки решил схитрить и бросил авто напротив навеса, куда жители домов сносят мусор. Поэтому мусоровоз ему отомстил - обложил "героя парковки" мусорными баками

Также В Киеве парень из Донбасса устроил стрельбу из окна. Он называл их "х*хлами" и отметил, что "служит России-матушке и Владимиру Путину".

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