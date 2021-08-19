"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря

В Конотопе праздник ко Дню Независимости Украины решили провести на месте, где во время Второй мировой войны был концлагерь. Здесь замучили тысячи евреев, военнопленных, мирных людей, которые оказывали сопротивление врагу.

Об этом РБК-Украина рассказали конотопцы, которые шокированы и возмущены таким кощунством.

Рядом с будущим местом празднования (через забор) находятся непосредственно места расстрела людей.

Ирония также в том, что неподалеку - заброшенный Мемориал Славы, требующий ремонта. На фото ниже - памятник с отломанной рукой.

Фото: В Конотопе планируют праздновать День Независимости на месте концлагеря

"Для конотопцев это всегда было святым местом - горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", - рассказывают местные жители.

Несмотря на возмущение людей, конотопцев приглашают на праздник

"24 августа, отметим вместе, на холме территории 35 квартала, возле 1-й школы, начинаем 14:00", - говорится в объявлении.

В программе празднования: праздничный концерт, торговля, фотозона, аквагримм, настольные игры, викторины, конкурсы, квесты, развлекательная программа для детей и взрослых, полевая кухня сладкая вата, мороженое, напитки и другие вкусности, аттракционы, фейерверк, дискотека и многое другое.