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В Одесі знайшли виросшого хлопчика з банки радянської згущенки (фото)

STYLERКурйози    30.04.2019 - 22:19
В Одесі знайшли виросшого хлопчика з банки радянської згущенки (фото)
Хлопчика з банки радянської згущенки знайшли в Одесі (фото: соцмережі)

Хлопчик з радянського згущеного молока змінився до невпізнання

Хлопчика з банки радянської згущенки звуть Олександр Бабич. Про те, як його дитячий портрет виявився на банці згущеного молока, одесит повідав в соцмережах.

Олександр зробив фото під величезною банкою згущеного молока з його дитячим обличчям. Він розповів, що вже давно мріяв зробити такий знімок, щоб показати, як змінився за минулі 45 років.

Справа в тому, що Первомайський молочноконсервний комбінат, розташований в Миколаївській області, будував дід Олександра, і працював там заступником директора, батько чоловіка також працював на комбінаті.

В Одесі знайшли виросшого хлопчика з банки радянської згущенки (фото)

Хлопчика з банки радянської згущенки знайшли в Одесі (Олександр Бабич, фото: соцмережі)

Олександр розповів, як став обличчям торгової марки "первомайського згущеного молока".

"Років 40 з гаком тому Вітя Усович намалював мій портрет, щоб потім з нього зробити етикетку на банку згущеного молока. Мій дід, який в мені завжди душі не чаяв, працював заступником директора Первомайського молочно-консервного заводу, і я міг собі дозволити розкіш стати "обличчям згущеного молока", - розповів Олександр.

В Одесі знайшли виросшого хлопчика з банки радянської згущенки (фото)

Хлопчика з банки радянської згущенки знайшли в Одесі (Олександр Бабич, фото: соцмережі)

Чоловік жартує, що помітно змінився за минулі 45 років. Сьогодні Олександр Бабич - краєзнавець, історик та екскурсовод.

В Одесі знайшли виросшого хлопчика з банки радянської згущенки (фото)

Хлопчика з банки радянської згущенки знайшли в Одесі (той самий дитячий портрет Олександра, фото: соцмережі)

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