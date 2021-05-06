В Одесі чоловіки атакували дитину на дитячому майданчику: відео та деталі НП

В Одесі нетверезі чоловіки напали на дитину на дитячому майданчику. Хлопчик зробив їм зауваження за розпивання алкоголю в місці, призначеному для дітей. В результаті один з випивох схопив дитину за шию. Все закінчилося викликом поліції.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Героїв Крут (житловий масив Черемушки). Конфлікт почався через те, що хлопчик прийшов пограти на дитячий майданчик, де помітив чоловіків, що випивають.

Коли дитина попросила дорослих покинути дитячий майданчик, чоловік накинувся на неї з матами і схопив за шию.

Місцеві жителі, які стали очевидцями конфлікту, викликали поліцію.

Коли правоохоронці прибули, один з агресорів, підігрітий випивкою, вирішив поз'ясовувати з ними стосунки. Чоловік вдарив "копа", але був тут же покараний. Його поклали обличчям до землі і скували руки наручниками.

Відео: Telegram-канал ХО

Про те, чи отримав хлопчик будь-які травми, на даний момент невідомо. Всі обставини НП належить з'ясувати слідчим.