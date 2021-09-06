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В Одессе муж-тиран заставляет жену с 2-месячным малышом каждую ночь спать на детской площадке

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе в микрорайоне поселок Котовского муж-тиран каждую ночь выгоняет свою жену с двухмесячным ребенком на улицу. Они вынуждены ночевать на детской площадке, чтобы "папочка" смог выспаться после дневной смены.

Об этом сообщает ряд местных Telegram-каналов.

Такая ситуация уже пять дней подряд повторяется неподалеку от Областной клинической больницы.

Тревогу забили местные жители, которые увидели женщину, что спит в одной из детских горок, а рядом - коляска с младенцем.

"Все из-за того, что малыш плачет и не дает спать мужу после дневной работы. Мать с ребенком ночуют на детской площадке, напротив дома", - говорится в подписи к видео.

Причем сама женщина такое издевательство над собой и ребенком молча терпит и в полицию обращаться не хочет.

Видео: В Одессе муж-тиран издевается над женой

Отметим, что в комментариях под кадрами отписались, что молодой маме уже помогли. И, со слов подписчиков, она сама ушла из дома из-за неурядиц в семье.

"Ну, во-первых, девушка переселенка, а, во-вторых, ей уже помогли... В подробности не вдавался, но там не муж выгнал, а сама ушла, из-за отчима или что-то типа того, уже забрали ее", - пишет один из пользователей.

Вместо этого другие пользователи сильно возмущены ситуацией, о чем отзываются в комментариях:

  • Я бы жег родителей. А ребенка отдал семье, где не могут иметь детей.
  • Это надо быть каким ублюдком, чтобы после того как выгнал, еще смог спать спокойно.
  • Зачем тогда ребенок ему был нужен, если он ему только мешает.
  • Как раз в полицию нужно идти, а не ночевать на улице, о ребенке думать, а не своих хотелках и нехотелках.

Ранее мы писали, что мама тройняшек из Ровно выиграла Европейский суд против мужа-тирана.

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