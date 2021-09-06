В Одесі чоловік-тиран змушує жінку з двомісячним малям щоночі спати на дитмайданчику (відео)

Така ситуація вже п'ять днів поспіль повторюється неподалік від Обласної клінічної лікарні.

Тривогу забили місцеві мешканці, які побачили жінку, що спить в одній з дитячих гірок, а поруч - візочок з немовлям.

"Все через те, що малюк плаче і не дає спати чоловіку після денної роботи. Мати з дитиною ночують на дитячому майданчику, навпроти будинку", - говориться в підписі до відео.

Причому сама жінка таке знущання над собою і дитям мовчки терпить і в поліцію звертатися не хоче.

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Зазначимо, що в коментарях під кадрами відписались, що молодій мамі вже допомогли. І, зі слів дописувачів, вона сама пішла з дому через негаразди в родині.

"Ну, по-перше, дівчина переселенка, а, по-друге, їй вже допомогли... В подробиці не вдавався, але там не чоловік вигнав, а сама пішла, через вітчима або щось типу того, вже забрали її", - пише один з користувачів.

Натомість, інші користувачі сильно обурені ситуацією, про що відгукуються в коментарях: