В Одессе муж-тиран заставляет жену с 2-месячным малышом каждую ночь спать на детской площадке

В Одессе в микрорайоне поселок Котовского муж-тиран каждую ночь выгоняет свою жену с двухмесячным ребенком на улицу. Они вынуждены ночевать на детской площадке, чтобы "папочка" смог выспаться после дневной смены.

Такая ситуация уже пять дней подряд повторяется неподалеку от Областной клинической больницы.

Тревогу забили местные жители, которые увидели женщину, что спит в одной из детских горок, а рядом - коляска с младенцем.

"Все из-за того, что малыш плачет и не дает спать мужу после дневной работы. Мать с ребенком ночуют на детской площадке, напротив дома", - говорится в подписи к видео.

Причем сама женщина такое издевательство над собой и ребенком молча терпит и в полицию обращаться не хочет.

Видео: В Одессе муж-тиран издевается над женой

Отметим, что в комментариях под кадрами отписались, что молодой маме уже помогли. И, со слов подписчиков, она сама ушла из дома из-за неурядиц в семье.

"Ну, во-первых, девушка переселенка, а, во-вторых, ей уже помогли... В подробности не вдавался, но там не муж выгнал, а сама ушла, из-за отчима или что-то типа того, уже забрали ее", - пишет один из пользователей.

Вместо этого другие пользователи сильно возмущены ситуацией, о чем отзываются в комментариях: