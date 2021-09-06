В Одесі чоловік-тиран змушує жінку з двомісячним малям щоночі спати на дитмайданчику (відео)

В Одесі в мікрорайоні селище Котовського чоловік-тиран щоночі виганяє свою жінку з двомісячною дитиною на вулицю. Вони змушені ночувати на дитячому майданчику, аби "татусь" зміг виспатися після денної зміни.

Така ситуація вже п'ять днів поспіль повторюється неподалік від Обласної клінічної лікарні.

Тривогу забили місцеві мешканці, які побачили жінку, що спить в одній з дитячих гірок, а поруч - візочок з немовлям.

"Все через те, що малюк плаче і не дає спати чоловіку після денної роботи. Мати з дитиною ночують на дитячому майданчику, навпроти будинку", - говориться в підписі до відео.

Причому сама жінка таке знущання над собою і дитям мовчки терпить і в поліцію звертатися не хоче.

Відео: В Одесі чоловік-тиран знущається з жінки

Зазначимо, що в коментарях під кадрами відписались, що молодій мамі вже допомогли. І, зі слів дописувачів, вона сама пішла з дому через негаразди в родині.

"Ну, по-перше, дівчина переселенка, а, по-друге, їй вже допомогли... В подробиці не вдавався, але там не чоловік вигнав, а сама пішла, через вітчима або щось типу того, вже забрали її", - пише один з користувачів.

Натомість, інші користувачі сильно обурені ситуацією, про що відгукуються в коментарях: