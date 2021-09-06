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В Одесі чоловік-тиран змушує жінку з двомісячним малям щоночі спати на дитмайданчику (відео)

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Одеса, Понеділок 06 вересня 2021 13:05
В Одесі чоловік-тиран змушує жінку з двомісячним малям щоночі спати на дитмайданчику (відео) Колаж РБК-Україна: В Одесі чоловік-тиран змушує жінку з двомісячним малям щоночі спати на дитмайданчику
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі в мікрорайоні селище Котовського чоловік-тиран щоночі виганяє свою жінку з двомісячною дитиною на вулицю. Вони змушені ночувати на дитячому майданчику, аби "татусь" зміг виспатися після денної зміни.

Про це повідомляє ряд місцевих Telegram-каналів.

Така ситуація вже п'ять днів поспіль повторюється неподалік від Обласної клінічної лікарні.

Тривогу забили місцеві мешканці, які побачили жінку, що спить в одній з дитячих гірок, а поруч - візочок з немовлям.

"Все через те, що малюк плаче і не дає спати чоловіку після денної роботи. Мати з дитиною ночують на дитячому майданчику, навпроти будинку", - говориться в підписі до відео.

Причому сама жінка таке знущання над собою і дитям мовчки терпить і в поліцію звертатися не хоче.

Відео: В Одесі чоловік-тиран знущається з жінки

Зазначимо, що в коментарях під кадрами відписались, що молодій мамі вже допомогли. І, зі слів дописувачів, вона сама пішла з дому через негаразди в родині.

"Ну, по-перше, дівчина переселенка, а, по-друге, їй вже допомогли... В подробиці не вдавався, але там не чоловік вигнав, а сама пішла, через вітчима або щось типу того, вже забрали її", - пише один з користувачів.

Натомість, інші користувачі сильно обурені ситуацією, про що відгукуються в коментарях:

  • Я б палив батьків. А дитину віддав сім'ї, де не можуть мати дітей.
  • Це треба бути яким ублюдком, щоб після того як вигнав, ще зміг спати спокійно.
  • Навіщо тоді дитина йому була потрібна, якщо вона йому тільки заважає.
  • Якраз в поліцію потрібно йти, а не ночувати на вулиці, про дитину думати, а не своїх хотілках і нехотілках.

Раніше ми писали, що мама трійнят з Рівного виграла Європейський суд проти чоловіка-тирана.

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