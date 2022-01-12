В Одессе мужчина поджег авто своей бывшей сожительнице: как он объяснил поступок

В Одессе мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительнице. В частности, таким образом он решил отомстить женщине за разрыв отношений.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Так, инцидент произошел во вторник, 11 января, ночью.

Отмечается, что злоумышленник пробрался во двор к женщине, после чего облил горючей смесью припаркованную там иномарку и поджег ее. Огонь сквозь окно заметила дочь. Потушила его тоже она.

К тому же уже через несколько часов правоохранители разыскали и задержали мужчину. Свои действия он объяснил тем, что хотел отомстить женщине из-за того, что она разорвала с ним отношения.

В Одессе мужчина поджег авто своей бывшей сожительнице (od.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины и сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас мужчину поместили в изолятор временного содержания.

За поджог автомобиля ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.