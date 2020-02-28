В Одессе мужчина в "клетке" хотел взорвать здание суда: видео с места ЧП

В Одессе обвиняемый грозил взорвать зал суда (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе обвиняемый наделал переполоху в здании суда

В Одессе обвиняемый угрожал взорвать себя гранатой прямо в зале суда в пятницу, 28 февраля. Инцидент произошел в Приморском районном суде во время заседания. Почему мужчина решился на такой отчаянный шаг, и чем закончился инцидент - в материале Styler.

Все началось после того, как подсудимого привезли в Приморский суд и поместили в "клетку". Мужчина внезапно достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя, пишет "Думская".

"Террорист" потребовал личной беседы с прокурором области, справедливого суда и "наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит".

"Я отсюда вообще не выйду, либо выйду в пластиковом мешке..." - угрожал "бомбист".

Из здания были экстренно эвакуированы все сотрудники, а около 13:00 "террориста" обезвредили. К счастью, обошлось без пострадавших. Корпус гранаты оказался боевым, но запала в ней не было.

В Одессе обвиняемый грозил взорвать зал суда (видео: Думская)

Стало известно, что мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Ему предъявляют убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

В Одессе обвиняемый грозил взорвать зал суда (фото: Думская)

По словам, начальника ГУНП Одесчины Олега Беха, гранату Гарькавому передали в суде в пакете с едой. Глава полиции пообещал как можно быстрее и непредвзято рассмотреть дело обвиняемого, а также оказать ему психологическую помощь.

Но при этом "террористу" теперь грозит еще одна статья - о захвате заложников.