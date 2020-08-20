ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе мотоцикл на скорости снес женщину с детьми на переходе: очевидцы хотели устроить самосуд

Одесса, Четверг 20 августа 2020 10:12
В Одессе мотоцикл на скорости снес женщину с детьми на переходе: очевидцы хотели устроить самосуд
В Одессе мотоциклист сбил женщину с детьми (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Очевидцы происшествия набросились на мотоциклиста, который совершил наезд

В Одессе водитель мотоцикла совершил наезд на женщину, которая переходила по пешеходному переходу вместе с двумя детьми. Очевидцы происшествия едва не устроили нарушителю самосуд.

Инцидент произошел на улице Семена Палия в Одессе. Женщина переходила дорогу с детьми по пешеходному переходу, а водитель мотоцикла ехал на большой скорости и сбил их. Детали сообщили в Telegram-канале "Одесса. Info".

ДТП произошло около восьми часов вечера возле остановки транспорта "Крыжановка". Женщина и ее дети к счастью, остались живы. Однако они получили незначительные повреждения и их госпитализировали в больницу. Очевидцы происшествия были настолько возмущены ситуация, что набросились на водителя мотоцикла и хотели устроить самосуд. Однако их остановили.

В Одессе мотоциклист сбил на переходе женщину с двумя детьми

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Харькове водитель легкового автомобиля наехал на молодую девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с коляской. Девушка оказалась медсестрой ВСУ, она сильно пострадала и на данный момент находится в реанимации.

Также мы сообщали о том, что под Киевом водитель сбил ребенка прямо возле дома. В деле о трагическом происшествии появились новые странные детали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДТПнаезд
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь