В Одессе мать избила двухлетнего сына до сотрясения мозга: новые детали скандала

В Одессе горе-мать кинула ребенка об асфальт (фото: freepic.com)

В Одессе женщина избила своего ребенка до сотрясения мозга

В Одессе мать избила двухлетнего сына на детской площадке. Женщина сделала это у всех на глазах, когда вышла из бара, в котором просидела весь день. В это время малыш играл на площадке. Когда люди на улице увидели безобразное поведение женщины - они вызвали полицию и скорую помощь, которая понадобилась ребенку.

Как сообщает ТСН, мальчик поступил в больницу вялый, вскоре ему подтвердили диагноз - сотрясение мозга. Очевидцы ЧП рассказывают, что женщина была в неадеквате, кричала, что убьет и зарежет сына.

"Била она его, ногой по спине. Говорила: "Я убью его сейчас, я его зарежу", — рассказывает очевидец.

До приезда копов женщину сдерживали охранники соседнего магазина.

"Мама была в состоянии какого-то влияния или наркотических, или алкогольных веществ. Каких именно покажет экспертиза, но состояние ее назвать адекватным, я не могу. Это было агрессивное поведение, это была брань и она совсем не заботилась о своем ребенке", — рассказал заместитель начальника отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун.

Сообщают, что ранее в городе о 39-летней женщине ничего не слышали. Она не местная и живет с сожителем. Двухлетний Марк является у нее единственным ребенком.

Мать за три дня ни разу не пришла проведать сына, он о ней не вспоминает тоже. Далее дело передадут в суд, матери ребенка отдавать не планируют.

Как мы ранее писали, в Одессе горе-мать на глазах у прохожих избила двухлетнего сына до сотрясения мозга.