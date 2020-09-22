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В Одесі мати побила дворічного сина до струсу мозку: нові деталі скандалу

Вівторок 22 вересня 2020 14:15
В Одесі мати побила дворічного сина до струсу мозку: нові деталі скандалу
В Одесі горе-матір кинула дитину об асфальт (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі жінка побила свою дитину до струсу мозку

В Одесі мати побила дворічного сина на дитячому майданчику. Жінка зробила це у всіх на очах, коли вийшла з бару, в якому просиділа весь день. В цей час малюк грався на майданчику. Коли люди на вулиці побачили потворну поведінку жінки - вони викликали поліцію і швидку допомогу, яка знадобилася дитині.

Як повідомляє ТСН, хлопчик поступив в лікарню млявий, незабаром йому підтвердили діагноз - струс мозку. Очевидці НП розповідають, що жінка була в неадекваті, кричала, що вб'є і заріже сина.

"Вона била його ногою по спині. Казала: "Я вб'ю його зараз, я його заріжу", — розповідає очевидець.

До приїзду копів жінку стримували охоронці сусіднього магазину.

"Мама була в стані якогось впливу або наркотичних, або алкогольних речовин. Яких саме покаже експертиза, але стан її назвати адекватним, я не можу. Це була агресивна поведінка, це була лайка і вона зовсім не дбала про свою дитину", — розповів заступник начальника відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Дмитро Ревун.

Повідомляють, що раніше в місті про 39-річну жінку нічого не чули. Вона не місцева і живе зі співмешканцем. Дворічний Марк є у неї єдиною дитиною.

Мати за три дні ні разу не прийшла провідати сина, він про неї не згадує теж. Далі справу передадуть до суду, матері дитини віддавати не планують.

Як ми раніше писали, в Одесі горе-мати на очах у перехожих побила дворічного сина до струсу мозку.

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