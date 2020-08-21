В Одессе машина нырнула в яму в рост человека (видео)

В Одессе 20 августа произошло ЧП с участием автомобиля. Местные жители стали свидетелями необычного зрелища - машина провалилась в яму, высотой в человеческий рост. Это произошло на улице Академика Королева, напротив здания МРЭО.

В сети появилось видео, как автомобиль ушел под асфальт.

По словам очевидцев, автомобиль "попросту провалился в огромную воронку, доверху заполненную водой". Как оказалось, в результате прорыва трубы в системе водоснабжения буквально за полчаса вымыло яму, глубиной в человеческий рост.

В Одессе машина нырнула под асфальт

Пользователи под видео написали свои комментарии.

Это Адэсса, детка. Тут один прорыв трубы могут 3 раз в год заделывать в одном месте, например как на Ильфа и Петрова возле копейки. Бабло надо как то отмывать и наши налоги.

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