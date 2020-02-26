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В Одессе мальчика с инвалидностью не пустили в филармонию: мог сорвать концерт

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 09:42
В Одессе мальчика с инвалидностью не пустили в филармонию: мог сорвать концерт
В Одессе ребенка с инвалидностью не пустили в филармонию (коллаж: РБК-Украина)

В Одессе произошел скандал в филармонии из-за ребенка с инвалидностью

В Одессе восьмилетнего ребенка с инвалидностью не пустили в филармонию. Администрации не понравилось, что мальчик смеялся во время концерта, а деньги за билет вернуть было уже невозможно. Все детали скандала - в материале Styler.

Маленький Тимофей из-за болезни начал ходить самостоятельно всего полгода назад. Вместе с родителями мальчик две недели провел в Одессе на реабилитации, а окончание лечения решили отпраздновать походом в филармонию, говорится в сюжете ТСН.

Мама Тимофея говорит, что мальчик очень любит музыку, но при входе в зал разволновался и громко смеялся. К родителям выбежала женщина с возмущением, что не пустит их, ведь ребенок шумный.

После долгих прений послушать симфонию все же разрешили, но посадили семью на последние места.

"Когда мы сели, мы увидели, что люди входят и выходят, у людей звонят мобильные телефоны... То есть им можно, а нам нельзя", - возмутилась Инна Диденко, мама Тимофея.

Замруководителя оркестра Светлана Баркер говорит, что вход никому не запрещали, попросили лишь успокоить ребенка. Кроме того, виноваты сами родители, поскольку опоздали на концерт.

"Ребенок был неадекватный, он немножко больной", - комментирует ситуацию сотрудница филармонии.

Семья Диденко говорит, что от концертов отказываться не собирается, а в филармонии извинились за сложившуюся ситуацию.

В Одессе ребенка с инвалидностью не пустили в филармонию (видео: YouTube/ТСН)

Ранее мы писали, что в Украине увеличились государственные выплаты на детей с инвалидностью.

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