В Одессе люди организовали пикник с шашлыками возле Вечного огня

Веселая компания взяла с собой мясо, алкоголь и решила развлекаться на месте, где почитают память погибших во Второй мировой войне. Также со взрослыми были и дети.

"Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на вечном огне", - сообщили в пресс-службе.

Нарушение увидел оператор департамента на камере видеонаблюдения. Он сообщил охранникам Муниципальной стражи, которые патрулировали территорию. Уже через несколько минут стража попросила отдыхающих не разбирать пакеты и сменить место пикника на более подходящее.

В Одессе компания устроила пикник возле Вечного огня (фото: facebook.com/dmb.omr)