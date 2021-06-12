В Одессе ливень за 15 минут затопил несколько улиц (видео)
В субботу, 12 июня, в Одессе прошел сильный ливень, который затопил ряд улиц в центре города.
Как рассказали в Telegram-канале "Думская - новости Одессы", за 15 минут выпало около 28 миллиметров осадков.
Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило Балковскую, Среднефонтанскую, Приморскую, Мельницкую и еще несколько центральных улиц. Кроме того, местные власти вывели на дороги коммунальную технику, чтобы откачивать воду.
В сети местные жители поделились фото и видео последствий дождя. На снимках видно, что машины буквально плавают по дорогам.
В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного ливня почти пол города осталось без электроэнергии.
- На улице Деглярной уже нет воды в водопроводе
- В районе вокзала нет света
- Пол города без света.
Также опубликовали видео, как затопило улицу Дерибасовскую. На нем видно, как местная жительница пытается пройти большую лужу, которая образовалась в результате ливня.
Ранее мы сообщали, что в Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем.
Также В Мариуполе сильный ливень затопил улицы и дома.