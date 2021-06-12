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В Одессе ливень за 15 минут затопил несколько улиц (видео)

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Одесса, Суббота 12 июня 2021 20:50
В Одессе ливень за 15 минут затопил несколько улиц (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе прошел сильный ливень
Автор: Тетяна Самарук

В субботу, 12 июня, в Одессе прошел сильный ливень, который затопил ряд улиц в центре города.

Как рассказали в Telegram-канале "Думская - новости Одессы", за 15 минут выпало около 28 миллиметров осадков.

Ливневки не справились с такой нагрузкой из-за чего затопило Балковскую, Среднефонтанскую, Приморскую, Мельницкую и еще несколько центральных улиц. Кроме того, местные власти вывели на дороги коммунальную технику, чтобы откачивать воду.

В сети местные жители поделились фото и видео последствий дождя. На снимках видно, что машины буквально плавают по дорогам.

В комментариях пользователи пишут, что из-за сильного ливня почти пол города осталось без электроэнергии.

  • На улице Деглярной уже нет воды в водопроводе
  • В районе вокзала нет света
  • Пол города без света.

Также опубликовали видео, как затопило улицу Дерибасовскую. На нем видно, как местная жительница пытается пройти большую лужу, которая образовалась в результате ливня.

Ранее мы сообщали, что в Харькове дорожники кладут асфальт прямо под ливнем.

Также В Мариуполе сильный ливень затопил улицы и дома.

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