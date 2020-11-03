В Одессе от коронавируса умерла известная журналистка: автор многих программ

В Одессе умерла известная журналистка (Коллаж РБК-Украина)

Журналистка несколько недель лечилась от коронавируса

В Одессе от последствий коронавирусной болезни умерла известная тележурналистка Людмила Чекова. Она более 50 лет проработала на телевидении и была автором многих аналитических программ. О смерти Чековой сообщили на "7-телеканале", где она работала в последние годы жизни, пишет УНИАН.

Как сообщили на одесском телеканале, причиной смерти журналистки стали осложнения после коронавируса.

"Наша коллега, Людмила Ивановна Чекова ушла из жизни. Легенда одесской журналистики работала на телевидении больше 50 лет. На ее молодежных и общественно-политических проектах выросло не одно поколение одесситов… Причиной смерти стали осложнения после COVID-19. Для нас было честью работать вместе с ней", - сказано в сообщении.

Людмиле Чековой было 75 лет, и она проходила лечение сначала стационарно в одной из больниц города, а потом лечилась амбулаторно.

"Через некоторое время состояние ухудшилось, 4 дня назад ее госпитализировали, вчера перевели в реанимацию. К сожалению, спасти ее не удалось", - добавили на телеканале.

Родные тележурналистки рассказали, что у нее были сопутствующие заболевания.

Людмила Чекова родилась 2 апреля 1945 года. С 1972 года – в тележурналистике, начинала на студии Одесского государственного ТВ. Заслуженная журналистка Украины, лауреат красных дипломов Украинского и Центрального Гостелерадио. Автор и ведущая многих аналитических программ на региональном ТВ.

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