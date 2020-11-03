В Одесі від коронавірусу померла відома журналістка: автор багатьох програм

В Одесі померла відома журналістка (Колаж РБК-Україна)

Журналістка кілька тижнів лікувалася від коронавірусу

В Одесі від наслідків коронавірусної хвороби померла відома тележурналістка Людмила Чекова. Вона понад 50 років пропрацювала на телебаченні й була автором багатьох аналітичних програм. Про смерть Чекової повідомили на "7-телеканалі", де вона працювала в останні роки життя, пише УНІАН.

Як повідомили на одеському телеканалі, причиною смерті журналістки стали ускладнення після коронавірусу.

"Наша колега, Людмила Іванівна Чекова пішла з життя. Легенда одеської журналістики працювала на телебаченні більше ніж 50 років. На її молодіжних та суспільно-політичних проєктах виросло не одне покоління одеситів... Причиною смерті стали ускладнення після COVID-19. Для нас було честю працювати разом з нею", - сказано в повідомленні.

Людмилі Чековій було 75 років, і вона проходила лікування спочатку стаціонарно в одній з лікарень міста, а потім лікувалася амбулаторно.

"Через деякий час стан погіршився, 4 дні тому її госпіталізували, вчора перевели в реанімацію. На жаль, врятувати її не вдалося", - додали на телеканалі.

Рідні тележурналістки розповіли, що у неї були супутні захворювання.

Людмила Чекова народилася 2 квітня 1945 року. З 1972 року – в тележурналістиці, починала на студії Одеського державного ТБ. Заслужена журналістка України, лауреат червоних дипломів Українського і Центрального Держтелерадіо. Автор і ведуча багатьох аналітичних програм на регіональному ТБ.

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