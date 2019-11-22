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В Одесі однорічний малюк отруївся метадоном

STYLERЖиття    22.11.2019 - 14:06
В Одесі однорічний малюк отруївся метадоном
Однорічна дівчинка отруїлася метадоном матері (Колаж РБК-Україна)

У лікарню привезли дівчинку, яка отруїлася наркотиком матері

В Одесі доставили в лікарню однорічну дівчинку, яка отруїлася сильним наркотиком - метадоном, який принммала її мати. Зараз дитина перебуває у тяжкому стані, а його мати відмовляється розповідати, як це могло статися. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Лікарі вирішили зробити аналіз крові дитині і він показав наявність в крові метадону. Тільки тоді 33-річна мати зізналася, що приймає замісну терапію і, можливо, дівчинка могла проковтнути її ліки.

Після госпіталізації дитини жінка зникла і зараз розшукується поліцією. Лікарі приймають всі можливі заходи для порятунку дівчинки.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України. За злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліція веде розслідування події (YouTube)

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